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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Из-за потерь Россия будет пытаться менять тактику войны – Подоляк

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 марта, 14:10
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Россия хочет сократить количество потерь личного состава и решила перейти к фазе затяжной войны, чтобы ежедневно не терять своих бойцов
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о новом плане РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о новом плане РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за больших потерь личного состава и техники, а также отсутствия продвижения по всем направлениям Россия будет менять тактику войны в Украине. Об этом в Telegram-канале написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Огромные потери уже не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику, чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена", – написал он.

По его словам, для того, чтобы сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения) россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.

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"Происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах, а такова концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания у них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф", – резюмировал Подоляк.

Потери армии РФ за месяц

  • личного состава около 15 800 человек;
  • танков ‒ 530 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
  • артиллерийских систем– 280 ед.;
  • РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
  • средств ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 108 ед.;
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1033 ед.;
  • кораблей/катеров – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
  • специальной техники – ​​16.

Война в Украине 24 марта

СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников. Срочники не имеют военной подготовки, не хотят воевать.

Украинская армия и формирования территориальной обороны демонстрируют успехи в освобождении областей от российской армии, оккупантов почти выбили из Николаевской области.

Также стало известно, что минометчики полка "Азов" в осажденном Мариуполе уничтожили несколько единиц военной техники российских оккупантов.

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Кроме того, оказалось, что в Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории оккупанта.

В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.

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Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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