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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Через втрати Росія намагатиметься змінювати тактику війни – Подоляк

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 березня, 14:10
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Росія хоче скоротити кількість втрат особового складу та вирішила перейти до фази затяжної війни, щоб щодня не втрачати своїх бійців
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про новий план РФ
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про новий план РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Через великі втрати особового складу та техніки, а також через відсутність просування в усіх напрямках Росія змінюватиме тактику війни в Україні. Про це в Telegram-каналі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Величезні втрати вже не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику, щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кількасот загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", – написав він.

За його словами, для того, щоб скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення), росіяни намагаються ввести нові обов'язкові елементи у свою військову тактику.

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"Відбувається частковий окоп росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення у них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф", – резюмував Подоляк.

Втрати армії РФ протягом місяця

  • особового складу близько 15800 осіб;
  • танків – 530 од.;
  • бойових броньованих машин – 1597 од.;
  • артилерійських систем – 280 од.;
  • РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
  • засобів ППО – 47 од.;
  • літаків – 108 од.;
  • вертольотів – 124 од.;
  • автомобільної техніки – 1033 од.;
  • кораблів/катерів – 4 од.;
  • цистерн із ПММ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
  • спеціальнох техніки – 16;

Війна в Україні 24 березня

СБУ отримала чергові докази, що РФ прислала на війну до України строковиків. Строковики не мають військової підготовки, не хочуть воювати .

Українська армія та формування територіальної оборони демонструють успіхи у звільненні областей від російської армії, окупантів майже вибили із Миколаївської області.

Також стало відомо, що мінометники полку "Азов" в Маріуполі знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів.

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Крім того, виявилося, що у Маріуполі жителів Лівобережного району почали масово та примусово вивозити на територію Росії. Декілька тисяч осіб вже опинилися на території окупанта.

У ніч проти четверга російські війська обстріляли ракетами найгустонаселеніший район Охтирки Сумської області, є загиблі.

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Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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