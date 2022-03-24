"Азов" показав відео знищення техніки окупантів у Маріуполі

Українські мінометники завдали прицільного удару

Захисники Маріуполя вивели з ладу ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінометники полку "Азов" в обложеному Маріуполі знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі "Азова".

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"Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ (бойову броньовану машину – ред.) та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, що знищують українські міста вщент, наші мінометники б'ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", – йдеться у підписі до відео.

Окупанти примусово вивозять маріупольців до Росії

У Маріуполі жителів Лівобережного району розпочали масово та примусово вивозити на територію Росії. Декілька тисяч людей вже опинилися на території РФ.

Загалом під незаконну депортацію потрапили близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси.