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Окупантів майже вибили з Миколаївської області – Кім

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24 березня, 13:53
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Віталій Кім розповів про нові досягнення нашої армії / Колаж "Сьогодні"
Віталій Кім розповів про нові досягнення нашої армії / Колаж "Сьогодні"

Українська армія та формування територіальної оборони демонструють успіхи у звільненні Миколаївської області від російської армії, яка вторглася на територію України в ніч на 24 лютого. Завдяки їхнім зусиллям поповнилася "скарбничка" знищеної техніки армії міжнародного злочинця Володимира Путіна.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

"Першого тижня ворог максимально заходив до Вознесенська. Наразі ми ведемо бої на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Успішно, тяжко. Військові, дякую, працюють. Сьогодні вночі збили літак і одну крилату ракету... Летіло не до нас, а у бік Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували", – повідомив Віталій Кім.

Також Кім порадував мешканців області, що на вихідні можуть скасувати сухий закон – дозволити продаж алкоголю.

Обстановка в області

  • 23 березня стало відомо, що по Миколаївській області російські окупанти все частіше запускають ракети з кораблів, що базуються у Севастополі. Тож у регіоні частіше стали звучати сигнали повітряної тривоги.
  • З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
  • 15 березня стало відомо, що у Вітовському районі Миколаївської області зникли староста Микола Струтинський та голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко. Досі про них нічого не відомо.

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Гелікоптери Гелікоптери
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