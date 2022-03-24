Окупантів майже вибили з Миколаївської області – Кім

Влада готова відзначити це скасуванням сухого закону

Віталій Кім розповів про нові досягнення нашої армії / Колаж "Сьогодні"

Українська армія та формування територіальної оборони демонструють успіхи у звільненні Миколаївської області від російської армії, яка вторглася на територію України в ніч на 24 лютого. Завдяки їхнім зусиллям поповнилася "скарбничка" знищеної техніки армії міжнародного злочинця Володимира Путіна.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

"Першого тижня ворог максимально заходив до Вознесенська. Наразі ми ведемо бої на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Успішно, тяжко. Військові, дякую, працюють. Сьогодні вночі збили літак і одну крилату ракету... Летіло не до нас, а у бік Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували", – повідомив Віталій Кім.

Також Кім порадував мешканців області, що на вихідні можуть скасувати сухий закон – дозволити продаж алкоголю.

Обстановка в області