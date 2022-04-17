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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Майже 1,5 млн українців залишилися без питної води через війну – ООН

Павло Заяць Павло Заяць
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17 квітня, 09:26
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Подача води порушена, оскільки трубопроводи пошкоджені обстрілами
Найважча ситуація з водопостачанням склалася у Маріуполі
Найважча ситуація з водопостачанням склалася у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Через вторгнення Росії 1,4 мільйона людей на сході України залишились без доступу до водопровідної води.

Ще 4,6 мільйона людей по всій країні опинилися під загрозою втрати водопостачання через пошкодження водопроводу та електромереж. Відключення електроенергії призвели до зупинки водяних насосів, а пошкоджені внаслідок обстрілу трубопроводи порушили подачу води, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на інформацію ООН.

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"У маленьких дітей, які живуть у зонах конфліктів, у 20 разів більше шансів померти від діарейних захворювань, пов'язаних із брудною водою, ніж від прямого насильства внаслідок війни", – розповів представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

У Маріуполі тисячі людей використовують брудні джерела у пошуках будь-якої доступної води. Великі міста Донецької та Луганської областей також відрізані від водопостачання, і ще 340 000 людей можуть залишитись без води, якщо пересохне водосховище у Горлівці, що на Донеччині.

У Маріуполі люди вмирають з голоду

Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що у Маріуполі місцеві жителі вмирають від голоду.

Як розповів Біслі, доставити продовольство в Україну складно через відсутність доступу до окупованих районів, нестачу робочої сили та палива. За даними ООН, у Маріуполі понад 100 тисяч людей страждають від нестачі їжі, води та тепла.

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"Це катастрофічна ситуація. Люди помирають з голоду", – наголосив Біслі.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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