По улицах собирают тела, а раненых увозят в больницы: какая ситуация сейчас в Тростянце (фото)

Из освобожденного города Тростянец в Сумской области эвакуируют раненых и погибших. Делают это, не дожидаясь полной зачистки населенного пункта, поскольку ситуация очень сложная. Больные и раненые уже несколько недель не получают медицинскую помощь, а тела расстрелянных лежат под открытым небом. Оккупанты выгнали людей из больницы, заминировали ее и другие здания в городе.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Алеся Боровик.
Российские оккупанты оставили от города ограбленные магазины, разбитые дома и пустырь. Многие жилые дома сгорели в результате обстрелов, некоторые здания разрушены, осколками во время взрыва ранило людей.
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Раненых, говорят местные, разбирали по домам, ведь в больницу везти было нельзя – россияне никого туда не пускали. Кроме того, оккупанты не разрешали даже похоронить убитых – тела замученных погибших лежат едва не на каждом шагу.
"Люди все еще лежат по домам, говорят, заминированные кладбища. А выжившие со страхом выходят из подвалов и укрытий. Ведь больше суток не слышат выстрелов", – говорят местные.
Дом местного жителя Александра находится как раз возле железнодорожной станции. Именно ее как огневую позицию и занимали российские военные. Дом чудом уцелел, но так повезло не всем.
"В два прихода – в первый подожгли первый подъезд, а второй раз бомбили – подожгли уже второй подъезд. Но нас предупреждали россияне, уходите отсюда – потому что мы будем зачищать, мы будем все сжигать. Мы не поверили. Я лично не поверила. Говорю – нам идти некуда", – сказала жительница Тростянца.
Местных, выживших в этом аду, сейчас эвакуируют в Сумы. Город просто кишит неразорвавшимися минами и снарядами. Даже после освобождения ходить по городу опасно. Военные продолжают зачищать Тростянец и спасать выживших.
Ситуация в городе
- Сотни единиц российской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области. Танки стояли посреди города, хаотично стреляли по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.
- Также в Тростянце российские оккупанты били из артиллерии, а ВСУ продолжали бить врагов. Местных жителей попросили закрыть окна и спуститься в укрытие.
- Женщины рожали детей прямо дома, потому что не имеют никакой возможности добраться до больницы. Кроме того, ночью в Тростянце вспыхнул пожар, который невозможно потушить. "Оккупанты не дают пожарным добраться до места горения и потушить его", – написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
- 25 марта украинские военные начали освобождать город от российских захватчиков. На следующий день город отбили.