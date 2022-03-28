По улицах собирают тела, а раненых увозят в больницы: какая ситуация сейчас в Тростянце (фото)

26 марта ВСУ освободили город от военных РФ – после оккупации многие дома сожжены или повреждены, сейчас военные зачищают город и помогают местным жителям

Тростянец зачищают после ухода оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из освобожденного города Тростянец в Сумской области эвакуируют раненых и погибших. Делают это, не дожидаясь полной зачистки населенного пункта, поскольку ситуация очень сложная. Больные и раненые уже несколько недель не получают медицинскую помощь, а тела расстрелянных лежат под открытым небом. Оккупанты выгнали людей из больницы, заминировали ее и другие здания в городе.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Алеся Боровик.

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Российские оккупанты оставили от города ограбленные магазины, разбитые дома и пустырь. Многие жилые дома сгорели в результате обстрелов, некоторые здания разрушены, осколками во время взрыва ранило людей.

Раненых, говорят местные, разбирали по домам, ведь в больницу везти было нельзя – россияне никого туда не пускали. Кроме того, оккупанты не разрешали даже похоронить убитых – тела замученных погибших лежат едва не на каждом шагу.

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Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

"Люди все еще лежат по домам, говорят, заминированные кладбища. А выжившие со страхом выходят из подвалов и укрытий. Ведь больше суток не слышат выстрелов", – говорят местные.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Дом местного жителя Александра находится как раз возле железнодорожной станции. Именно ее как огневую позицию и занимали российские военные. Дом чудом уцелел, но так повезло не всем.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

"В два прихода – в первый подожгли первый подъезд, а второй раз бомбили – подожгли уже второй подъезд. Но нас предупреждали россияне, уходите отсюда – потому что мы будем зачищать, мы будем все сжигать. Мы не поверили. Я лично не поверила. Говорю – нам идти некуда", – сказала жительница Тростянца.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Местных, выживших в этом аду, сейчас эвакуируют в Сумы. Город просто кишит неразорвавшимися минами и снарядами. Даже после освобождения ходить по городу опасно. Военные продолжают зачищать Тростянец и спасать выживших.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Ситуация в городе