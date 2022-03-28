Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

По улицах собирают тела, а раненых увозят в больницы: какая ситуация сейчас в Тростянце (фото)

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 13:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
26 марта ВСУ освободили город от военных РФ – после оккупации многие дома сожжены или повреждены, сейчас военные зачищают город и помогают местным жителям
Тростянец зачищают после ухода оккупантов
Тростянец зачищают после ухода оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из освобожденного города Тростянец в Сумской области эвакуируют раненых и погибших. Делают это, не дожидаясь полной зачистки населенного пункта, поскольку ситуация очень сложная. Больные и раненые уже несколько недель не получают медицинскую помощь, а тела расстрелянных лежат под открытым небом. Оккупанты выгнали людей из больницы, заминировали ее и другие здания в городе.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Алеся Боровик.

Реклама

Российские оккупанты оставили от города ограбленные магазины, разбитые дома и пустырь. Многие жилые дома сгорели в результате обстрелов, некоторые здания разрушены, осколками во время взрыва ранило людей.

Раненых, говорят местные, разбирали по домам, ведь в больницу везти было нельзя – россияне никого туда не пускали. Кроме того, оккупанты не разрешали даже похоронить убитых – тела замученных погибших лежат едва не на каждом шагу.

Реклама
Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

"Люди все еще лежат по домам, говорят, заминированные кладбища. А выжившие со страхом выходят из подвалов и укрытий. Ведь больше суток не слышат выстрелов", – говорят местные.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Дом местного жителя Александра находится как раз возле железнодорожной станции. Именно ее как огневую позицию и занимали российские военные. Дом чудом уцелел, но так повезло не всем.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

"В два прихода – в первый подожгли первый подъезд, а второй раз бомбили – подожгли уже второй подъезд. Но нас предупреждали россияне, уходите отсюда – потому что мы будем зачищать, мы будем все сжигать. Мы не поверили. Я лично не поверила. Говорю – нам идти некуда", – сказала жительница Тростянца.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Местных, выживших в этом аду, сейчас эвакуируют в Сумы. Город просто кишит неразорвавшимися минами и снарядами. Даже после освобождения ходить по городу опасно. Военные продолжают зачищать Тростянец и спасать выживших.

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Ситуация в городе

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на10:00 28 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17000
2
Самолеты Самолеты
123
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артиллерия Артиллерия
302
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
95
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Подробнее
Истории подвигов
Денис Прокопенко - майор Нацгвардии, командир отряда специального назначения. Один из лидеров фанатского движения киевского “Динамо”. За мужество и эффективное противодействие атакам врага во время защиты города-героя Мариуполя получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Майор Сбитов Олег – командир роты морской пехоты. Талантливый офицер: его подразделение в 2019 году было признано лучшим среди всех рот морпехов Украины. В марте 2022-го благодаря его профессионализму, продуманным и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага под Волновахой. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять