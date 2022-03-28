По вулицях збирають тіла, а поранених відвозять до лікарень: яка ситуація зараз у Тростянці (фото)

26 березня ЗСУ звільнили місто від військових РФ – після окупації багато будинків спалено або пошкоджено, зараз військові зачищають місто і допомагають місцевим жителям

Тростянець зачищають після відходу окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Зі звільненого міста Тростянець у Сумській області евакуюють поранених та загиблих. Роблять це, не чекаючи на повну зачистку населеного пункту, оскільки ситуація дуже складна. Хворі та поранені вже кілька тижнів не отримують медичної допомоги, а тіла розстріляних лежать просто неба. Окупанти вигнали людей з лікарні, замінували її та інші будівлі у місті.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.

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Російські окупанти залишили від міста пограбовані магазини, розбиті будинки та пустир. Багато житлових будинків згоріли внаслідок обстрілів, деякі зруйновані, уламками під час вибуху поранило людей.

Поранених, кажуть місцеві, розбирали додому, адже до лікарні везти не можна було – росіяни нікого туди не пускали. До того ж, окупанти не дозволяли навіть поховати вбитих – тіла закатованих загиблих лежать майже на кожному кроці.

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Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

"Люди все ще лежать по хатах, кажуть, заміновані цвинтарі. А ті, хто вижив, зі страхом виходять з підвалів та укриттів. Адже більше доби не чують пострілів", – кажуть місцеві.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Будинок місцевого жителя Олександра розташований саме біля залізничної станції. Саме її як вогневу позицію зайняли російські військові. Хата дивом уціліла, але так пощастило не всім.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

"У два заходи – у перший підпалили перший під'їзд, а вдруге бомбили – підпалили вже другий під'їзд. Але нас попереджали росіяни, йдіть звідси – бо ми будемо зачищати, ми все спалюватимемо. Ми не повірили. Я особисто не повірила. Кажу – нам йти нікуди", – сказала мешканка Тростянця.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Місцевих, які вижили, зараз евакуювали до Сум. Місто просто кишить мінами і снарядами, що не розірвалися. Навіть після звільнення ходити містом небезпечно. Військові продовжують зачищати Тростянець і рятувати тих, що вижили.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Ситуація у місті