По вулицях збирають тіла, а поранених відвозять до лікарень: яка ситуація зараз у Тростянці (фото)

Зі звільненого міста Тростянець у Сумській області евакуюють поранених та загиблих. Роблять це, не чекаючи на повну зачистку населеного пункту, оскільки ситуація дуже складна. Хворі та поранені вже кілька тижнів не отримують медичної допомоги, а тіла розстріляних лежать просто неба. Окупанти вигнали людей з лікарні, замінували її та інші будівлі у місті.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.
Російські окупанти залишили від міста пограбовані магазини, розбиті будинки та пустир. Багато житлових будинків згоріли внаслідок обстрілів, деякі зруйновані, уламками під час вибуху поранило людей.
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Поранених, кажуть місцеві, розбирали додому, адже до лікарні везти не можна було – росіяни нікого туди не пускали. До того ж, окупанти не дозволяли навіть поховати вбитих – тіла закатованих загиблих лежать майже на кожному кроці.
"Люди все ще лежать по хатах, кажуть, заміновані цвинтарі. А ті, хто вижив, зі страхом виходять з підвалів та укриттів. Адже більше доби не чують пострілів", – кажуть місцеві.
Будинок місцевого жителя Олександра розташований саме біля залізничної станції. Саме її як вогневу позицію зайняли російські військові. Хата дивом уціліла, але так пощастило не всім.
"У два заходи – у перший підпалили перший під'їзд, а вдруге бомбили – підпалили вже другий під'їзд. Але нас попереджали росіяни, йдіть звідси – бо ми будемо зачищати, ми все спалюватимемо. Ми не повірили. Я особисто не повірила. Кажу – нам йти нікуди", – сказала мешканка Тростянця.
Місцевих, які вижили, зараз евакуювали до Сум. Місто просто кишить мінами і снарядами, що не розірвалися. Навіть після звільнення ходити містом небезпечно. Військові продовжують зачищати Тростянець і рятувати тих, що вижили.
Ситуація у місті
- Сотні одиниць російської військової техніки прибули до міста Тростянець Сумської області. Танки стояли посеред міста, хаотично стріляли по житловомому сектору. Потрапили на територію колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.
- Також у Тростянці російські окупанти били з артилерії, а ЗСУ продовжували бити ворогів. Місцевих жителів попросили закрити вікна та спуститися в укриття.
- Жінки народжували дітей просто вдома, бо не мають жодної можливості дістатися до лікарні. До того ж, вночі у Тростянці спалахнула пожежа, яку неможливо загасити. "Окупанти не дають пожежникам дістатися місця горіння і загасити його", – написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
- 25 березня українські військові почали звільняти місто від російських загарбників. Наступного дня місто відбили.