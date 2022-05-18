Партизаны в Мелитополе взорвали поезд оккупантов РФ, есть жертвы

Украинцы взорвали поезд российских оккупантов, в результате взрыва есть погибшие и раненые

Количество жертв уточняется / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. В результате взрыва повреждено ж/д полотно и техника, количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь" ссылаясь на собственные источники.

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"Взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В итоге повреждено ж/д полотно и техника", – говорится в сообщении.

Также источники отметили, что за час до взрыва комендатура была оцеплена. Там ждали генерал-майора, который должен был сегодня выехать в Бердянск и посетить "милицию" и базы отдыха.

Ситуация в Мелитополе

18 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв, который слышали практически во всех районах. По свидетельству местных жителей, в домах едва не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали.

Кроме того, накануне украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты пытаются это скрыть и вымещают злобу на населении.

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Россияне заставляют украинских детей надевать георгиевские ленты. В школах, где директора сотрудничают с оккупационными войсками, педагоги заставляют учеников читать стишки о войне. Все это происходит без согласия родителей. Оккупанты навязывают свою идеологию, чтобы уничтожить украинскую идентичность в сознании детей.

В Акимовке Мелитопольского района произошла "самоликвидация" железнодорожного моста. Мост использовался российскими оккупантами для переброски войск и топлива из Крыма, а также для вывоза награбленного.

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