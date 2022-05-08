В Мелитополе оккупанты уничтожают украинскую идентичность: детей заставляют носить георгиевские ленты

В захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области россияне заставляют украинских детей надевать георгиевские ленты. В школах, где директора сотрудничают с оккупационными войсками, педагоги заставляют учеников читать стишки о войне. Все это происходит без согласия родителей. Оккупанты навязывают свою идеологию, чтобы уничтожить украинскую идентичность в сознании детей.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Педагоги распространяют в Сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди.
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"Школа является одним из средств воспитания ребенка, формирования мировосприятия, который непрерывно связан с воспитанием в семье. Такое навязывание рашистской идеологии в учебных заведениях направлено на уничтожение украинской идентичности в сознании детей", – говорится в сообщении.
В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы"
В Мариуполе оккупанты массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "привели в порядок" памятники советского периода к празднованию 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".
"То есть сакральные места для шабаша победебесия готовы. На фоне уничтоженного города и голодных людей это выглядит циничным праздником на костях", – говорится в сообщении.
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