Россияне в отчаянии. В оккупированном Мелитополе партизаны вышли на охоту

В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты пытаются скрыть эту ситуацию. И начали срываться на гражданском популяции.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
В течение 17 мая в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан.
Оккупанты пытаются перетащить мелитопольцев на свою сторону
Жители оккупированного Мелитополя сообщают, что завезенные россиянами в город "шептуны", пытаются посеять в мысли горожан несколько месседжей, как:
- "В начале войны власть сдала город",
- "Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы",
- "Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен".
"Конечно, все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям", – констатируют в Запорожской военной администрации.