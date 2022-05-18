Россияне в отчаянии. В оккупированном Мелитополе партизаны вышли на охоту

Военные РФ пытаются скрыть события в городе

В Мелитополе активизировались партизаны. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты пытаются скрыть эту ситуацию. И начали срываться на гражданском популяции.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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В течение 17 мая в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан.

Оккупанты пытаются перетащить мелитопольцев на свою сторону

Жители оккупированного Мелитополя сообщают, что завезенные россиянами в город "шептуны", пытаются посеять в мысли горожан несколько месседжей, как:

"В начале войны власть сдала город",

"Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы",

"Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен".

"Конечно, все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям", – констатируют в Запорожской военной администрации.

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