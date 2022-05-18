Партизани в Мелітополі підірвали поїзд окупантів РФ, є жертви

Українці підірвали потяг російських окупантів, внаслідок вибуху є загиблі та поранені

Кількість жертв уточнюється / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно та техніка, кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь", посилаючись на джерела.

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"Вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. Як результат, пошкоджено залізничне полотно та техніка", – йдеться у повідомленні.

Також джерела зазначили, що за годину до вибуху комендатуру було оточено. Там чекали генерал-майора, який мав сьогодні виїхати до Бердянська і відвідати "міліцію" та бази відпочинку.

Ситуація в Мелітополі

18 травня у центрі Мелітополя прогримів вибух, який чули майже у всіх районах. За свідченням місцевих жителів, у будинках мало не вилетіли шибки, а стіни будівель вібрували.

Крім того, напередодні українські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти намагаються це приховати і зганяють злість на населенні.

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Росіяни змушують українських дітей одягати георгіївські стрічки. У школах, де директори співпрацюють з окупаційними військами, педагоги змушують учнів читати віршики про війну. Все це відбувається без згоди батьків. Окупанти нав'язують свою ідеологію, щоб знищити українську ідентичність у свідомості дітей.

В Якимівці Мелітопольського району сталася "самоліквідація" залізничного мосту. Міст російські окупанти використовували для перекидання військ та пального з Криму, а також для вивезення награбованого.

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