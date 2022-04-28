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Под Мелитополем началась настоящая партизанская война – мэр Федоров

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 19:00
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Партизаны лишили жизни уже сотню оккупантов
Иван Федоров рассказал о ситуации на оккупированных территориях Запорожской области
Иван Федоров рассказал о ситуации на оккупированных территориях Запорожской области / Фото: Коллаж: Сегодня

На оккупированных территориях Запорожской области в Мелитополе сформировалось патриотическое партизанское движение.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного марафона на YouTube-канале "Украина 24".

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"Что касается патриотического движения на оккупированных территориях Мелитополя, оно очень сильное", – заявил мелитопольский городской голова.

Он добавил, что, по данным украинской разведки, партизаны лишили жизни уже сотню оккупантов.

Федоров подчеркнул, что жители Мелитополя хотят жить в проевропейской демократической стране. Это было хорошо видно в первые дни оккупации, когда на центральных площадях и улицах города проходили многотысячные митинги.

"Оккупанты считали, что арестами активистов они смогут сломать патриотический проукраинский дух мелитопольцев. Но это не удалось", – подчеркнул мэр.

Глава города также прокомментировал подрыв железнодорожного моста в Якимовке, который произошел утром 28 апреля

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"У меня здесь двойственное ощущение, ведь разрушается наша инфраструктура. С другой стороны, перекрылся канал связи с Крымом, по которому оккупанты поставляли технику, чтобы убивать наших людей", – сказал Федоров.

В Херсонской области партизаны уничтожили десятки оккупантов

В Херсонской области, несмотря на почти двухмесячную оккупацию действуют неизвестные партизаны, регулярно наносящие ущерб армии Российской Федерации, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Я уверен, что каждый украинец у нас герой, потому что вот уже два месяца они сопротивляются на территории Херсона. Я знаю, что на Херсонщине люди сопротивляются. 80 оккупантов партизаны там уже уничтожили. Это – герои!" – рассказал Ким.

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