Под Мелитополем началась настоящая партизанская война – мэр Федоров

На оккупированных территориях Запорожской области в Мелитополе сформировалось патриотическое партизанское движение.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного марафона на YouTube-канале "Украина 24".
"Что касается патриотического движения на оккупированных территориях Мелитополя, оно очень сильное", – заявил мелитопольский городской голова.
Он добавил, что, по данным украинской разведки, партизаны лишили жизни уже сотню оккупантов.
Далее по теме
Федоров подчеркнул, что жители Мелитополя хотят жить в проевропейской демократической стране. Это было хорошо видно в первые дни оккупации, когда на центральных площадях и улицах города проходили многотысячные митинги.
"Оккупанты считали, что арестами активистов они смогут сломать патриотический проукраинский дух мелитопольцев. Но это не удалось", – подчеркнул мэр.
Глава города также прокомментировал подрыв железнодорожного моста в Якимовке, который произошел утром 28 апреля
"У меня здесь двойственное ощущение, ведь разрушается наша инфраструктура. С другой стороны, перекрылся канал связи с Крымом, по которому оккупанты поставляли технику, чтобы убивать наших людей", – сказал Федоров.
В Херсонской области партизаны уничтожили десятки оккупантов
В Херсонской области, несмотря на почти двухмесячную оккупацию действуют неизвестные партизаны, регулярно наносящие ущерб армии Российской Федерации, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Я уверен, что каждый украинец у нас герой, потому что вот уже два месяца они сопротивляются на территории Херсона. Я знаю, что на Херсонщине люди сопротивляются. 80 оккупантов партизаны там уже уничтожили. Это – герои!" – рассказал Ким.