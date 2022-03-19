Оккупанты ударили по Макарову из минометов: семь человек погибли, пять ранены

Стали известны последствия минометного обстрела гражданских объектов в Макарове в Киевской области, совершенного армией военного преступника Владимира Путина 18 марта.
"В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице. Разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения. Полицейские Бучанщины работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям", – сообщает Национальная полиция Украины.
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Обстановка в Макарове
18 марта возле Макарова в Киевской области российские танки открыли огонь по мирным людям, которые находились в автомобилях. В одной из машин было семеро детей.
В начале марта Макаров оказался одним из немногих населенных пунктов в Киевской области, которые удалось отрезать от остального мира российской армии.
Обстановка в Украине
- 19 марта в результате обстрела пригорода Запорожья погибли девять человек, семнадцать человек ранены и пять травмированы.
- В ночь на 19 марта в Николаевской области военные преступники из России ударили ракетами по спящим солдатам. Официально пока не сообщается о количестве погибших. Неофициально говорят о нескольких десятках оборванных жизней.
- Зато порадовал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он рассказал, что шестой раз подряд ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому командному пункту 8-й общевойсковой армии Южного округа РФ. Повреждено много автомобильной и авиационной техники противника. Потери оккупантов уточняются.