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Оккупанты ударили по Макарову из минометов: семь человек погибли, пять ранены

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19 марта, 15:39
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Полиция сообщила о ситуации в этом населенном пункте Киевской области
Обстрел Макарова происходит практически ежедневно / Коллаж "Сегодня"
Обстрел Макарова происходит практически ежедневно / Коллаж "Сегодня"

Стали известны последствия минометного обстрела гражданских объектов в Макарове в Киевской области, совершенного армией военного преступника Владимира Путина 18 марта.

"В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице. Разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения. Полицейские Бучанщины работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям", – сообщает Национальная полиция Украины.

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Обстановка в Макарове

18 марта возле Макарова в Киевской области российские танки открыли огонь по мирным людям, которые находились в автомобилях. В одной из машин было семеро детей.

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В начале марта Макаров оказался одним из немногих населенных пунктов в Киевской области, которые удалось отрезать от остального мира российской армии.

Обстановка в Украине

  • 19 марта в результате обстрела пригорода Запорожья погибли девять человек, семнадцать человек ранены и пять травмированы.
  • В ночь на 19 марта в Николаевской области военные преступники из России ударили ракетами по спящим солдатам. Официально пока не сообщается о количестве погибших. Неофициально говорят о нескольких десятках оборванных жизней.
  • Зато порадовал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он рассказал, что шестой раз подряд ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому командному пункту 8-й общевойсковой армии Южного округа РФ. Повреждено много автомобильной и авиационной техники противника. Потери оккупантов уточняются.

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