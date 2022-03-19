Окупанти вдарили по Макарову із мінометів: сім людей загинуло, п'ять поранено

Поліція повідомила про ситуацію у цьому населеному пункті Київської області

Обстріл Макарова відбувається практично щодня / Колаж "Сьогодні"

Стали відомі наслідки мінометного обстрілу цивільних об'єктів у Макарові на Київщині, скоєного армією військового злочинця Володимира Путіна 18 березня.

"У результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні. Зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. Поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару", – повідомляє Національна поліція України.

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Обстановка в Макарові

18 березня біля Макарова на Київщині російські танки відкрили вогонь по мирних людях, які перебували в автомобілях. В одній із машин було семеро дітей.

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На початку березня Макаров виявився одним із небагатьох населених пунктів у Київській області, які вдалося відрізати від решти світу російській армії.

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