Окупанти вдарили по Макарову із мінометів: сім людей загинуло, п'ять поранено

Стали відомі наслідки мінометного обстрілу цивільних об'єктів у Макарові на Київщині, скоєного армією військового злочинця Володимира Путіна 18 березня.
"У результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні. Зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. Поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару", – повідомляє Національна поліція України.
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Обстановка в Макарові
18 березня біля Макарова на Київщині російські танки відкрили вогонь по мирних людях, які перебували в автомобілях. В одній із машин було семеро дітей.
На початку березня Макаров виявився одним із небагатьох населених пунктів у Київській області, які вдалося відрізати від решти світу російській армії.
Обстановка в Україні
- 19 березня внаслідок обстрілу передмістя Запоріжжя загинули дев'ятеро людей, сімнадцять людей поранено та п'ять травмовано.
- У ніч на 19 березня у Миколаївській області військові злочинці з Росії вдарили ракетами по сплячих солдатах. Офіційно поки що не повідомляється про кількість загиблих. Неофіційно говорять про кілька десятків обірваних життів.
- Натомість порадував радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він розповів, що вшосте поспіль ЗСУ завдали нищівного удару по передовому командному пункту 8-ї загальновійськової армії Південного округу РФ. Пошкоджено багато автомобільної та авіаційної техніки супротивника. Втрати окупантів уточнюються.