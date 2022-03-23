Оккупанты снова обстреляли торговый центр в Киеве: есть погибший

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что оккупанты обстреляли парковку ТРЦ в Подольском районе столицы. Один человек погиб, еще двоих госпитализировали.
Об этом городской голова написал в Telegram.
"Друзья! Дорогие киевляне! Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелам подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – написал Кличко.
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Также в полиции добавили, что в Подольском районе столицы враг совершил минометный обстрел по жилому кварталу. На место немедленно прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа полиции и профильные службы.
В настоящее время известно, что есть пострадавшие, информация уточняется. Полицейские документируют последствия попадания вражеского снаряда.
Ситуация в Киеве
- В Оболонском районе Киева из-за обстрелов российскими военными загорелся грузовик и два здания. Из-за вражеского удара по жилому массиву один человек погиб, а еще трое получили ранения. Пожар после обстрела спасателям удалось ликвидировать.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российским оккупантам очень страшно в Украине. На нашей территории они чувствуют себя чужими, боятся смерти и поэтому вскоре могут уйти из-под Киева.
- В зоне боевых действий под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.
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