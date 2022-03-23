Оккупанты снова обстреляли торговый центр в Киеве: есть погибший

Российские военные продолжают обстреливать украинские города

В столице оккупанты обстреляли парковку. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что оккупанты обстреляли парковку ТРЦ в Подольском районе столицы. Один человек погиб, еще двоих госпитализировали.

Об этом городской голова написал в Telegram.

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"Друзья! Дорогие киевляне! Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелам подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – написал Кличко.

Также в полиции добавили, что в Подольском районе столицы враг совершил минометный обстрел по жилому кварталу. На место немедленно прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа полиции и профильные службы.

В настоящее время известно, что есть пострадавшие, информация уточняется. Полицейские документируют последствия попадания вражеского снаряда.

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