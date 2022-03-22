В зоне боевых действий под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин

Корреспондент мог быть ранен или попасть в плен к военным РФ

Макс Левин пропал под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный фотожурналист Максим Левин пропал на линии фронта под Киевом. Об этом сообщил его друг и коллега Маркиян Лисейко, передает Укринформ.

В последний раз Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

Реклама

По словам Лисейко, Левин 13 марта поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия. Он оставил машину возле села Гута Межигорска и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11.23, потом он не выходил на связь и не появлялся в сети.

Позже стало известно, что в районе, где журналист должен был работать, начались интенсивные боевые действия. Вероятно, он мог получить ранение или попасть в плен к российским военным.

Что известно о Максиме Левине

Левин работает как фотокорреспондент и оператор для многих украинских и международных изданий, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine (RFE/RL).

Реклама

Большинство документальных проектов Максима Левина связано с войной на Донбассе и в Украине.

Читайте также: