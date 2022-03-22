ВСУ восьмой раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке

Украинские военные с юмором прокомментировали очередной успех

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Вооруженные силы Украины в Херсонской области нанесли восьмой удар по российским военным, которые удерживают аэропорт в Чернобаевке.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на информацию Воздушного командования "Восток".

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В Воздушном командовании "Восток" с юмором прокомментировали очередной успех ВСУ: "8 серия 1 сезона без перерыва на рекламу".

Напомним, 21 марта по аэропорту в Чернобаевке был нанесен седьмой удар.

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Оккупантов регулярно накрывают огнем в Чернобаевке

18 марта внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ нанесли удар по аэропорту Чернобаевки и уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ Южного военного округа РФ.

"Это направление, которое отвечало за ОРДЛО – создание и снабжение вооруженных сил так называемых "ЛДНР"... По предварительным данным, командующий этой армией погиб", – заявил Арестович.

Во вторник, 15 марта, с территории международного аэропорта "Херсон" поднялись клубы дыма – украинские защитники разбили военную технику российских оккупантов.

Пылающие вертолеты попали на спутниковые снимки. На увеличенных кадрах видно, что горит несколько вертолетов.

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Фото CNN

В ночь на 7 марта украинские военные нанесли удары по аэродрому. В результате уничтожена вражеская техника, в том числе 30 вертолетов.

Изначально о том, что удар нанесли ВСУ, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В свою очередь командование морской пехоты ВСУ уточнило, что в результате удара по аэродрому были уничтожены 30 вертолетов врага, а также живая сила и другая военная техника.

27 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, как украинские военные с помощью беспилотников "Байрактар" уничтожили колонну вражеской техники в Чернобаевке.