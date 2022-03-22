ЗСУ восьмий раз завдали удару по окупантах у Чорнобаївці

Українські військові з гумором прокоментували черговий успіх

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України у Херсонській області завдали восьмого удару по російських військових, які утримують аеропорт у Чорнобаївці.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на інформацію Повітряного командування "Схід".

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У Повітряному командуванні "Схід" з гумором прокоментували черговий успіх ЗСУ: "8 серія 1 сезону без перерви на рекламу".

Нагадаємо, 21 березня по аеропорту в Чорнобаївці було завдано сьомого удару.

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Окупантів регулярно накривають вогнем у Чорнобаївці

18 березня позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали удару по аеропорту Чорнобаївки і знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ Південного військового округу РФ.

"Це напрямок, який відповідав за ОРДЛО – створення та постачання збройних сил так званих "ЛДНР"... За попередніми даними, командувач цієї армії загинув", – заявив Арестович.

У вівторок, 15 березня, з території міжнародного аеропорту "Херсон" піднялися клуби диму – українські захисники розбили військову техніку російських окупантів.

Вертольоти, що палали, потрапили на супутникові знімки. На збільшених кадрах видно, що горить кілька вертольотів.

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Фото CNN

Вночі проти 7 березня українські військові завдали ударів по аеродрому. Як результат, знищено ворожу техніку, зокрема 30 вертольотів.

Спочатку про те, що удару завдали ЗСУ, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Своєю чергою командування морської піхоти ЗСУ уточнило, що в результаті удару по аеродрому було знищено 30 вертольотів ворога, а також живу силу та іншу військову техніку.

27 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, як українські військові за допомогою безпілотників "Байрактар" знищили колону ворожої техніки у Чорнобаївці.