Разведчики опубликовали список захватчиков, которые бомбят мирных украинцев

Украинские разведчики получили список военнослужащих 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые совершали военные преступления против народа Украины.
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
Отмечается, что это военная часть №58198, пгт Калининец Московской области. Подразделение относится к Западному военному округу.
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"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - заявили разведчики.
Полный список российских преступников можно посмотреть по ссылке.
Что такое военное преступление?
Перечень военных преступлений приведен в Уставе Международного уголовного суда. В частности, это:
- умышленное убийство;
- пытки или бесчеловечное обращение:
- преднамеренное нанесение сильных страданий или причинение тяжелых телесных повреждений;
- незаконное, бессмысленное и значительное по объемам уничтожение или присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;
- взятие заложников;
- целенаправленное нападение на мирных людей, не принимающих участия в военных действиях;
- умышленное нападение на гражданские объекты, то есть объекты, не являющиеся военными целями;
- ограбление населенного пункта даже если он захвачен штурмом;
- изнасилование, сексуальное рабство.