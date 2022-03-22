Оккупанты под Киевом продержатся еще два-три дня – Геращенко

Советник министра внутренних дел считает, что будущее у российских оккупантов очень плохое. По его словам, многие из них вернутся к себе в гробах или полиэтиленовых пакетах

Антон Геращенко заявил, что оккупанты вскоре уйдут из Киевской области. Фото: "Укринформ", коллаж "Сегодня"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российским оккупантам очень страшно в Украине. На нашей территории они чувствуют себя чужими, боятся смерти и поэтому вскоре могут уйти из-под Киева.

Об этом Геращенко сообщил в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, в Украине у российских оккупантов нет нормального снабжения и питания, и они чувствуют себя здесь чужими:

"Их постоянно убивают и им грозит опасность. Оккупантам под Киевом осталось продержаться еще недолго, может несколько дней или неделю. Но их будущее очень плохое. Многие из них вернутся к себе в гробах или полиэтиленовых пакетах", – отметил Геращенко.

"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую. - Вообще воевать? - Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказалась. - Так а че, б**дь, умирать-то ехать? - Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят. - Какого х** вас посылают? - А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам знаешь что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!

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