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Оккупанты под Киевом продержатся еще два-три дня – Геращенко

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22 марта, 23:25
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Советник министра внутренних дел считает, что будущее у российских оккупантов очень плохое. По его словам, многие из них вернутся к себе в гробах или полиэтиленовых пакетах
Антон Геращенко заявил, что оккупанты вскоре уйдут из Киевской области. Фото: "Укринформ", коллаж "Сегодня"
Антон Геращенко заявил, что оккупанты вскоре уйдут из Киевской области. Фото: "Укринформ", коллаж "Сегодня"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российским оккупантам очень страшно в Украине. На нашей территории они чувствуют себя чужими, боятся смерти и поэтому вскоре могут уйти из-под Киева.

Об этом Геращенко сообщил в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, в Украине у российских оккупантов нет нормального снабжения и питания, и они чувствуют себя здесь чужими:

"Их постоянно убивают и им грозит опасность. Оккупантам под Киевом осталось продержаться еще недолго, может несколько дней или неделю. Но их будущее очень плохое. Многие из них вернутся к себе в гробах или полиэтиленовых пакетах", – отметил Геращенко.

"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую.

- Вообще воевать?

- Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказалась.

- Так а че, б**дь, умирать-то ехать?

- Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят.

- Какого х** вас посылают?

- А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам знаешь что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!

Под Сумами поймали военных РФ, искавших дорогу домой

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

В Роменском районе небезразличные жители одного из сел увидели в поле группу подозрительных лиц в военной форме. Они обратились в полицию.

В результате стражи порядка совместно с ТрО задержали группу российских солдат. Всего 29 человек. Они пешей колонной бродили в Сумской области. Как объяснили уже в отделении, искали дорогу домой.

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