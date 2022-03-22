Окупанти під Києвом протримаються ще два-три дні – Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що майбутнє у російських окупантів дуже погане. За його словами, більшість з них повернеться до себе у трунах або поліетиленових пакетах

Антон Геращенко заявив, що окупанти незабаром підуть із Київської області. Фото: "Укрінформ", колаж "Сьогодні"

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російським окупантам дуже страшно в Україні. На нашій території вони почуваються чужими, бояться смерті і тому незабаром можуть піти з-під Києва.

Про це Геращенко повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, в Україні російські окупанти не мають нормального постачання та харчування, і вони почуваються тут чужими:

"Їх постійно вбивають, і їм загрожує небезпека. Окупантам під Києвом залишилося протриматися ще недовго, може, кілька днів чи тиждень. Але їхнє майбутнє дуже погане. Більшість з них повернеться до себе у трунах або поліетиленових пакетах", – зазначив Геращенко.

"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати з ЗСУ

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- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову. - Взагалі воювати? - Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися. - Так а що, б**дь, вмирати їхати? - Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять. - Якого х** вас посилають? - А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам знаєш що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!

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