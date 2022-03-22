Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти під Києвом протримаються ще два-три дні – Геращенко

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 23:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник міністра внутрішніх справ вважає, що майбутнє у російських окупантів дуже погане. За його словами, більшість з них повернеться до себе у трунах або поліетиленових пакетах
Антон Геращенко заявив, що окупанти незабаром підуть із Київської області. Фото: "Укрінформ", колаж "Сьогодні"
Антон Геращенко заявив, що окупанти незабаром підуть із Київської області. Фото: "Укрінформ", колаж "Сьогодні"

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російським окупантам дуже страшно в Україні. На нашій території вони почуваються чужими, бояться смерті і тому незабаром можуть піти з-під Києва.

Про це Геращенко повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

За його словами, в Україні російські окупанти не мають нормального постачання та харчування, і вони почуваються тут чужими:

"Їх постійно вбивають, і їм загрожує небезпека. Окупантам під Києвом залишилося протриматися ще недовго, може, кілька днів чи тиждень. Але їхнє майбутнє дуже погане. Більшість з них повернеться до себе у трунах або поліетиленових пакетах", – зазначив Геращенко.

"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати з ЗСУ

Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник глави МВС Антон Геращенко.

Реклама

- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.

- Взагалі воювати?

- Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.

- Так а що, б**дь, вмирати їхати?

- Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.

- Якого х** вас посилають?

- А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам знаєш що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!

Під Сумами зловили військових РФ, які шукали дорогу додому

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

У Роменському районі небайдужі жителі одного із сіл побачили в полі групу підозрілих осіб у військовій формі. Вони звернулися до поліції.

Правоохоронці спільно з ТрО затримали групу російських солдатів. Усього 29 осіб. Вони пішою колоною блукали на Сумщині. Як пояснили вже у відділку, шукали дорогу додому.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователька, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Майор Чобан Степан – військовий льотчик-винищувач 1-го класу. На Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром. Ворог атакував літак майора ракетою - Чобан загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Майор Михальчук Ігор – командир підрозділу танкового батальйону. У бою з переважаючими силами противника виявив військову кмітливість і хоробрість, знищивши численні бронемашини ворога. За особисту мужність нагороджений званням Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти