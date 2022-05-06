Оккупанты полностью уничтожили Попасную, но не могут ее захватить — Гайдай

В Попасной после победы придется восстанавливать абсолютно каждое здание

Гайдай о ситуации в Луганской области / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты полностью уничтожили Попасную. Военные РФ пытаются прорваться в Рубежном и Попасной, идут уличные бои, города под постоянными обстрелами. Новые горячие точки – Боровеньки и Воеводовка (поселок на подступах к Северодонецку).

Об этом Гайдай сообщил в Facebook.

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"Россияне полностью уничтожили Попасную, но захватить ее не в состоянии. Пытаются двигаться в сторону Северодонецка, идут бои в Воеводовке" , – рассказал Гайдай.

По его словам, в Попасной после победы придется восстанавливать абсолютно каждое здание.

Ущерб от ударов врага сосчитать нереально, ведь обстрелы продолжаются, так что ежедневно есть новые разрушения.

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"Самые пострадавшие населенные пункты: Попасное, Рубежное, Новотошковское, оккупированное Счастье – уровень разрушения приближен к 90%", – написал Гайдай.

В Попасной и Рубежном еды и воды для людей осталось на неделю

Российские оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод. Они прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежном – еды и воды там осталось на неделю. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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Оккупанты намеренно наносят удары по продуктовым складам, критической инфраструктуре и гуманитарным пунктам.

"У них, очевидно, есть какие-то корректировщики, благодаря чему россияне долбят достаточно прицельно по зерновым складам, по зернохранилищам, по больницам, по штабам гуманитарной помощи, где людям раздают еду и медикаменты... Бьют и по критической инфраструктуре. Перебиты уже магистральные трубы газовые, перебиты электрические подстанции, то есть даже воду нельзя уже качать", – отметил Гайдай.

Украинские власти пытаются даже в таких условиях завозить гуманитарную помощь жителям населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий – в Лисичанск и Северодонецк.

"С каждым днем, к сожалению, ситуация на фронте все больше делает невозможной доставку гуманитарных грузов в Попасную и Рубежное. Там очень тяжелая ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что там расстреливается все", – отметил Гайдай.

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