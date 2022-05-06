Окупанти повністю знищили Попасну, але не можуть її захопити — Гайдай

У Попасній після перемоги доведеться відновлювати абсолютно кожну будівлю

Гайдай про ситуацію в Луганській області / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти повністю знищили Попасну. Військові РФ намагаються прорватися у Рубіжному та Попасній, точаться вуличні бої, міста під постійними обстрілами. Нові гарячі точки – Боровеньки та Воєводівка (селище на підступах до Сєвєродонецька).

Про це Гайдай повідомив у Facebook.

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"Росіяни повністю знищили Попасну, але захопити її не в змозі. Намагаються рухатися в бік Сєвєродонецька, йдуть бої у Воєводівці", – розповів Гайдай.

За його словами, у Попасній після перемоги доведеться відновлювати абсолютно кожну будівлю.

Збитки від ударів ворога порахувати нереально, адже обстріли тривають, тож щодня є нові руйнування.

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"Найбільш постраждалі населені пункти: Попасна, Рубіжне, Новотошківське, окуповане Щастя – рівень руйнації наближений до 90%", – написав Гайдай.

У Попасній і Рубіжному їжі та води для людей залишилося на тиждень

Російські окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод. Вони прицільно б'ють по зерносховищах та продуктових складах. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Окупанти навмисно завдають ударів по продуктових складах, критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.

"У них, очевидно, є якісь коригувальники, через що росіяни б'ють досить прицільно по зернових складах, зерносховищах, лікарнях, штабах гуманітарної допомоги, де людям роздають їжу та медикаменти... Б'ють і по критичній інфраструктурі. Перебиті вже магістральні труби газові, перебиті електричні підстанції, тобто навіть воду не можна вже качати", – зазначив Гайдай.

Українська влада намагається навіть за таких умов завозити гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій, – до Лисичанська та Сєвєродонецька.

"З кожним днем, на жаль, ситуація на фронті дедалі більше унеможливлює доставку гуманітарних вантажів до Попасної та Рубіжного. Там дуже важка ситуація. Ми не можемо туди нічого підвезти та евакуювати людей, бо там розстрілюється все", – зазначив Гайдай.

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