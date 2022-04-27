Оккупанты обстреляли Николаевскую область, пострадали 15 человек

Все раненые находятся в больницах, детей среди пострадавших нет

Из-за оккупантов пострадали 15 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области за прошлые сутки 15 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны российских военных. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 218 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. К счастью, детей среди пострадавших нет", – написала Замазеева.

Война в Украине 63-й день