Окупанти обстріляли Миколаївщину, постраждали 15 людей

Усі поранені перебувають у лікарнях, дітей серед постраждалих немає

Через окупантів постраждали 15 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області минулої доби 15 людей отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських військових. Про це в Telegram-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

За її словами, всіх постраждалих доставлено до наших медичних закладів та отримують необхідну допомогу.

Реклама

"Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 218 громадян, які постраждали від атак окупантів Миколаївської області. На щастя, дітей серед постраждалих немає", – написала Замазєєва.

Війна в Україні 63-й день