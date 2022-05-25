Оккупанты на "Тиграх" пытались захватить позиции ВСУ: их форма стала сюрпризом

Боевое столкновение с украинскими защитниками произошло в направлении Кривого Рога

Россияне пытались атаковать позиции ВСУ возле Кривого Рога. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают отбивать атаки россиян на северо-востоке Николаевской области. В частности, в направлении Кривого Рога произошло боевое столкновение подразделения украинских защитников со специфической группой вражеских сил. Они были переодеты в военную форму ВСУ.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на оккупантах была военная форма ВСУ.

"Атака была отбит, враг ретировался, оставив четырех своих навсегда", – отметили в ОК "Юг".

Всего за сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли врагу потери уже неживой силой – 33 оккупанта, и 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

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Потери оккупантов за три месяца войны

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05 составляли:

личного состава – около 29 350 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1302 (+9) единицы;

боевых бронированных машин – 3194 (+28) единицы;

артиллерийских систем – 606 (+2) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 205 (+1) единиц;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);

крылатых ракет – 112 (+2);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 221

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