Из Северодонецка – в пластиковые мешки. ВСУ "навели панику" среди оккупантов (видео)

Операторы Сил специальных операций ВС Украины знают множество способов, как держать россиян в напряжении. Вблизи Северодонецка группу оккупантов разогнал небольшой дрон с недорогим боеприпасом. В результате по меньшей мере четыре захватчика погибли, остальные – в панике оставили свою позицию.
Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.
Украинские защитники называют легкой добычей врага, деморализованного и истощенного морально и физически.
"Вот видео, как в умелых руках оператора ССО небольшой дрон с легким и недорогим боеприпасом могут навести немалую панику на позициях оккупантов в районе Северодонецка. В результате атаки, по подсчетам наших воинов, четверо россиян получили статус "хороших" и вернутся домой в пластиковых мешках. Деморализованное подразделение оккупантов в панике покинуло позицию", – сообщили в ССО.
Военные отметили, что на фронте подобные акции украинские операторы проводятся постоянно.
"Нам важно, чтобы российские захватчики ежеминутно ждали опасность, уставая и теряя такое важное на фронте внимание. И эту задачу воины ССО Украины выполняют удивительно хорошо", – пояснили в ССО.
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