Россия снова бомбит Николаевскую область: куда прилетело (видео)

Очевидцы сняли кадры последствий нового удара армии РФ

Каждый день в Николаевской области собирают десятки вражеских ракет / Коллаж "Сегодня"

Армия Российской Федерации продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам. Днем 21 мая в Николаевской области российские оккупанты уничтожили базу строительной компании и заправочную станцию. Удар по строительной компании оказался повторным.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на телеграм-канале.

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Что известно

"Оккупанты нанесли ракетный удар по базе строительной компании в Николаевской области. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и склады", – написал Виталий Ким и выложил видео последствий ракетного обстрела России.

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