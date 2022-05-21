Россия снова бомбит Николаевскую область: куда прилетело (видео)

Армия Российской Федерации продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам. Днем 21 мая в Николаевской области российские оккупанты уничтожили базу строительной компании и заправочную станцию. Удар по строительной компании оказался повторным.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на телеграм-канале.
Что известно
"Оккупанты нанесли ракетный удар по базе строительной компании в Николаевской области. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и склады", – написал Виталий Ким и выложил видео последствий ракетного обстрела России.
Обстановка
- Утром 21 мая оккупанты ракетами обстреливали Ровенскую и Винницкую области. Украинским военным удалось сбить вражескую ракету вблизи г. Немиров.
- Днем ранее неназванный объект в Николаевской областистал одной из целей армии Российской Федерации, которая 20 мая выпустила по Украине более десяти ракет. Произошла утечка аммиака.
- Вечером 20 мая наши военные уничтожили крылатую ракету типа Х, летевшую в направлении Николаевской области, сообщило Воздушное командование "Пивдень". По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком.
- Служба безопасности получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения.