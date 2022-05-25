Окупанти на "Тиграх" намагались захопити позиції ЗСУ: їхній однострій став сюрпризом

Бойове зіткнення з українськими захисниками відбулося в напрямку Кривого Рогу

Росіяни намагалися атакувати позиції ЗСУ біля Кривого Рогу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують відбивати атаки росіян на північному сході Миколаївської області. Зокрема, в напрямку Кривого Рогу відбулось бойове зіткнення підрозділу українських захисників із специфічною групою ворожих сил. Вони були перевдягені у військову форму ЗСУ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Реклама

Подробиці

Противник за підтримки двох бойових броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на окупантах був військовий однострій ЗСУ.

"Атаку було відбито, ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх назавжди", – зазначили в ОК "Південь".

Всього за добу українськими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ворогу втрат вже неживою силою – 33 оккупанти, та 7 одиниць броньованої й автомобільної техніки.

Реклама

Втрати окупантів за три місяці війни

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.05 становили:

особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1302 (+9) одиниці;

бойових броньованих машин – 3194 (+28) одиниці;

артилерійських систем – 606 (+2) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 205 (+1) одиниць;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);

крилатих ракет – 112 (+2);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 221

Читайте також: