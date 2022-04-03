Оккупанты через Изюм пытаются пробраться к Луганскому направлению – Жданов

Российские военные не оставляют попытки окружить позиции ВСУ на Луганском направлении. Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".
"Относительно Изюма, тут ситуация очень тяжелая, потому что Изюм является ключом к попытке окружения наших войск на Луганском направлении. И поэтому удержание Изюма для нас критически важно, возможно, не самого города Изюм, а рубежей возле города Изюм", – сказал он.
Напомним, что россиянам удалось захватить Изюм Харьковской области благодаря численному преимуществу и местным предателям.
26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города. Из-за этого были полностью заблокированы пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуация горожан.
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Ситуация в Изюме
- В Харьковской области примерно на 80% уничтожена застройка города Изюм. Оккупанты уничтожали все: мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост.
- Внештатный советник ОП Алексей Арестович заявил, что по подсчетам украинской стороны взятие города должно было состояться раньше. Российские наемники должны были бы это сделать 5 дней назад, но это бы могло повлиять на ход переговоров в Стамбуле.
- Противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через Северский Донец, чтобы наступать на Изюмском направлении. Вероятно, будет усиливать группировку.