Оккупанты ракетами и минометами уничтожили около 80% построек в Изюме

Российские войска постоянно обстреливают город и запрещают пропускать гуманитарную помощь для мирных

Владимир Мацокин рассказал об обстреле города / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области примерно на 80% уничтожена застройка города Изюм. Оккупанты уничтожали все: мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост.

Об этом сказал заместитель городского головы Изюма Харьковской области Владимир Мацокин в интервью Укринформу.

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"И это не такое разрушение, когда, например, вылетели окна и двери, – нет, "складывались" целые подъезды. Я не военный, не знаю, каким оружием наносятся такие удары. Были обстрелы по школам – и остались только стены, остатки "коробки" , – рассказал он.

Изюм находится во вражеской блокаде с 6 марта.

"С 6 марта началась уничтожающая бомбардировка с самолетов, ракетами, из артиллерии, из минометов. И это происходило сутки за сутками. Эта бомбардировка носила абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какая там могла быть логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина", — рассказал он.

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Оккупанты также запрещают пропускать гуманитарную помощь для мирных.

По подсчетам мэрии, в Изюме и окрестных Каменцах, Сухой Каменке, Топальском заблокированы и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек.

"Они страдают от военных действий и находятся в крайне опасном положении" , – отметил Мацокин.

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Ситуация под Изюмом

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска русских оккупантов продвинулись под Изюмом.

"Немного у нас ухудшилось под Изюмом. Нам, украинской стороне, хуже стало. С одной стороны, хуже, с другой стороны — появилась надежда… (Город взят оккупантами — Ред.) не полностью, но продвинулись российские войска немного. В Сумской и Харьковской областях наши пошли в контрнаступление, и на Киевщине... Это небольшие продвижения", — сказал Арестович.

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