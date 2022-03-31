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Оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова – Синегубов

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31 марта, 23:36
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Информации о пострадавших пока нет. Также продолжаются бои за Изюм
Олег Синегубов рассказал, что оккупанты снова стреляют в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
Олег Синегубов рассказал, что оккупанты снова стреляют в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове 31 марта была неспокойная обстановка. Днем российские оккупанты обстреляли район неподалеку центра города. О пострадавших пока нет информации.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, оккупанты попали ракетой недалеко от центра Харькова, также зафиксирован интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются.

Также продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы Украины удерживают позиции.

"В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом мы эвакуировали около 2500 человек. Делаем это для того, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ эвакуация прошла без обстрелов", – сказал Синегубов.

Кроме того, только за эти сутки украинской армии удалось уничтожить 4 самолета – 1 истребитель и 3 бомбардировщика.

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Из Харькова из-за войны выехала треть жителей

Из Харькова из-за боевых действий выехало около 30% населения, рассказал городской голова Игорь Терехов.

"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются", – сказал Терехов.

Мэр также отметил, что несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозить мусор, подавать воду, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение. Он рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.

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