Окупанти завдали ракетного удару біля центру Харкова – Синєгубов

Інформації про постраждалих наразі немає. Також тривають бої за Ізюм

Олег Синєгубов розповів, що окупанти знову стріляють у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові 31 березня була неспокійна ситуація. Вдень російські окупанти обстріляли район неподалік від центру міста. Про постраждалих поки що немає інформації.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, окупанти потрапили ракетою неподалік центру Харкова, також зафіксовано інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Також тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні сили України утримують позиції.

"У одному із населених пунктів поряд із Ізюмом ми евакуювали близько 2500 людей. Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Дякуючи ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів", – сказав Синєгубов.

Крім того, лише за цю добу українській армії вдалося знищити 4 літаки – 1 винищувач та 3 бомбардувальники.

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З Харкова через війну виїхала третина мешканців

З Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення, розповів міський голова Ігор Терехов.

"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні покинуло місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються", – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що попри постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, в частині будинків є навіть гаряче водопостачання. Він розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.

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