У Харкові повідомляють про гучні вибухи (відео)

У різних районах Харкова понад пів години безперервно лунають вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне" у Telegram.
"Залишайтеся в укриттях", – просять у повідомленні.
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Поки що невідомо, що це і де вибухи.
З Харкова через війну виїхала третина мешканців
З Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення, розповів міський голова Ігор Терехов.
"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні покинуло місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються", – сказав Терехов.
Мер також зазначив, що попри постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, в частині будинків є навіть гаряче водопостачання. Він розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.