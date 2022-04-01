Предатели помогли оккупантам взять под контроль Изюм

Битва за город еще будет продолжаться, несмотря на контроль территории российскими войсками

Оккупанты взяли под контроль город сегодня, 1 апреля / Коллаж "Сегодня"

Из-за местных изменников и большого количества врагов оккупанты взяли в полную блокаду город Изюм Харьковской области.

Об этом сообщил начальник отдела горсовета Изюма Максим Стрельник.

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Битва за город еще не закончилась.

"Количественное преимущество российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 1 апреля 2022 временного контроля врага над Изюмом. Однако битва за Изюм не завершилась, и наша Армия вскоре освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, ставших заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", — написав Стрельник.

Ситуация под Изюмом

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска российских оккупантов продвинулись под Изюмом.

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Подробности

"Немного у нас ухудшилось под Изюмом. Нам, украинской стороне, хуже стало. С одной стороны, хуже, с другой стороны — появилась надежда… (Город взят оккупантами — Ред.) не полностью, но продвинулись российские войска немного. В Сумской и Харьковской областях наши пошли в контрнаступление, и на Киевщине... Это небольшие продвижения", — сказал Арестович.

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