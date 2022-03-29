ВСУ сбили российский истребитель и беспилотник возле Изюма

Воздушное командование "Восток" утверждает, что враг потерял "всепогодный" истребитель-бомбардировщик

Оккупанты потеряли технику в районе города Изюм Харьковской области / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные сбили беспилотник и самолет российских оккупантов в районе города Изюм Харьковской области.

Об этом сообщает воздушное командование "Восток".

Реклама

"И снова район Изюма, притягивающий вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта, минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик. Нет для вам над Украиной летной погоды и не предвидится", – говорится в сообщении.

ВСУ ликвидировали командира 200-й мотострелковой бригады оккупантов

Вооруженные силы Украины в боях под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

"200-я бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой специальной военной операции. По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200-й ОМСБр", – указали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Как отмечается, общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.

Реклама

Ранее мы писали: