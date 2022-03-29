По Харьковской области оккупанты ударили из "Градов" – около 280 обстрелов за сутки

В настоящее время ВСУ ведут операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений

Харьков продолжают обстреливать военные РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают уничтожать Харьковщину – за сутки районы города и области обстреляли 46 раз, также зафиксировано 280 обстрелов из "Градов", один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"За минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовку, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевку, "Горизонт", Кулиничи, Чугуев и Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа "Град", – говорится в сообщении.

По городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, в результате чего один человек погиб и есть пострадавшие.

Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.

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По словам Синегубова, Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции. В настоящее время ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений.

Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои.

Обстрелы и пожары в Харьковской области

В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что за прошедшие сутки спасатели 19 раз тушили пожары, вызванные обстрелами, 13 раз выезжали на пожары в экосистемах, два раза – для помощи населению. Также ликвидировали 4 возгорания в частном секторе, не связанные с обстрелами.

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"Самые большие обстрелы за прошедшие сутки враг нанес по жилым массивам Киевского района города Харькова, где произошло 9 пожаров, а также по частному сектору города Люботин Харьковского района, где сразу пылало 7 жилых частных зданий. Также в течение суток подразделения службы спасения привлекались к тушению 3-х пожаров, вызванных обстрелами, в Чугуевском районе", – уточнили в ГСЧС.

В Люботине спасатели достали из-под завала тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Еще двух человек – мужчину и женщину – удалось спасти, их госпитализировали.

Тем временем пиротехники вчера обезвреживали артиллерийские боеприпасы и остатки ракет – всего было 56 взрывоопасных предметов.