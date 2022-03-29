По Харківщині окупанти вдарили з "Градів" – близько 280 обстрілів за добу

Наразі ЗСУ ведуть операції з витіснення ворога з Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків

Харків продовжують обстрілювати військові РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують знищувати Харківщину – за добу райони міста та області обстріляли 46 разів, також зафіксовано 280 обстрілів із "Градів", одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

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"За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівку, "Нові Будинки", селище Жуковського, П'ятихатки, Олексіївку, "Горизонт", Куліничі, Чугуїв та Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником із РСЗВ типу "Град", – йдеться у повідомленні.

По місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети, внаслідок чого одна людина загинула і є постраждалі.

Ліквідували пожежі й у Чугуївському районі.

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За словами Синєгубова, Збройні сили України утримують свої позиції. Наразі ведуться операції з витіснення ворога з Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків.

Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої.

Обстріли та пожежі в Харківській області

В управлінні ДСНС Харківської області уточнили, що за минулу добу рятувальники 19 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами, 13 разів виїжджали на пожежі в екосистемах, двічі – на допомогу населенню. Також ліквідували 4 загоряння у приватному секторі, не пов'язані з обстрілами.

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"Найбільшого обстрілу за минулу добу ворог завдав по житлових масивах Київського району міста Харкова, де сталося 9 пожеж, а також по приватному сектору міста Люботин Харківського району, де одразу палало 7 житлових приватних будівель. Також протягом доби підрозділи служби порятунку залучалися до гасіння 3-х пожеж, викликаних обстрілами, у Чугуївському районі", – уточнили у ДСНС.

У Люботині рятувальники дістали з-під завалу тіло загиблого чоловіка1957 року народження. Ще двох людей – чоловіка та жінку – вдалося врятувати, їх госпіталізували.

Тим часом піротехніки вчора знешкоджували артилерійські боєприпаси та залишки ракет – всього було 56 вибухонебезпечних предметів.