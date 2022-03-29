ЗСУ збили російський винищувач і безпілотник біля Ізюму

Повітряне командування "Схід" стверджує, що ворог втратив "всепогодний" винищувач-бомбардувальник

Окупанти втратили техніку в районі міста Ізюм Харківської області / Колаж "Сьогодні"

Українські військові збили безпілотник та літак російських окупантів у районі міста Ізюм Харківської області.

Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

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"І знову район Ізюма, що притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня, мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник. Немає для вас над Україною літньої погоди і не передбачається" , – йдеться у повідомленні.

ЗСУ ліквідували командира 200-ї мотострілецької бригади окупантів

Збройні сили України у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

"200-а бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої спеціальної військової операції. За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200-й ОМСБр", – зазначили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як зазначається, загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців.

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