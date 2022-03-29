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З Білорусі по Львову випустили ракети – їх знищили ЗСУ

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29 березня, 12:39
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Також підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня
У напрямку Львова вночі рухалися ракети
У напрямку Львова вночі рухалися ракети / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі з Білорусі по Львову було випущено дві ракети, ЗСУ знищили їх за 30 км від міста.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

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"Наприкінці доби 28-го березня з території Республіки Білорусь винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова. Розрахунками радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км від обласного центру", – йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Окупанти знищили нафтобазу у Львові

Нафтобаза у Львові, в яку напередодні влучила ракета окупантів,повністю зруйнована. Пожежу ліквідували протягом усієї ночі.

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"Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку", – йдеться у повідомленні.

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