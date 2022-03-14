Росія нанесла авіаудари по телевежі під Рівним

На місці працюють відповідні служби, ступінь пошкоджень встановлюють

В Рівному ударили по телевежі. / Фото: Колаж: Сьогодні

О 5:20 прозвучали вибухи поблизу Рівного в напрямку Києва. Там розташована телевізійна вежа.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в Facebook.

Реклама

Ступінь пошкоджень наразі встановлюють.

"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, рано-вранці місцеві ЗМІ інформували, що біля міста було чутно вибухи.

Обстріл телевежі в Києві

У Києві 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі на Дорогожичах. Внаслідок атаки п'ять людей загинули, ще п'ять отримали поранення. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що після ракетного удару окупантів по вежі в Києві було відновлене цифрове мовлення каналів.

Реклама

Під час ракетного удару по Київській телевежі загинув оператор каналу "Київ. Live" Євген Сакун.

Раніше ми писали: