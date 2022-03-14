Россия нанесла авиаудары по телевышке под Ровно

На месте работают соответствующие службы, степень повреждений устанавливают

В Ровно ударили по телевышке. / Фото: Коллаж: Сегодня

В 5:20 прозвучали взрывы вблизи Ровно в направлении Киева. Там расположена телевизионная башня.

Об этом сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Facebook.

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Степень повреждений устанавливают.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", – говорится в сообщении.

Отметим, ранним утром местные СМИ информировали, что возле города были слышны взрывы.

Обстрел телебашни в Киеве

В Киеве 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке на Дорогожичах. В результате атаки пять человек погибли, еще пять получили ранения. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что после ракетного удара оккупанты по башне в Киеве было восстановлено цифровое вещание каналов.

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Во время ракетного удара по Киевской телевышке погиб оператор канала "Киев. Live" Евгений Сакун.

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