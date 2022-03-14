Россия нанесла авиаудары по телевышке под Ровно

В 5:20 прозвучали взрывы вблизи Ровно в направлении Киева. Там расположена телевизионная башня.
Об этом сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Facebook.
Степень повреждений устанавливают.
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"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", – говорится в сообщении.
Отметим, ранним утром местные СМИ информировали, что возле города были слышны взрывы.
Обстрел телебашни в Киеве
В Киеве 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке на Дорогожичах. В результате атаки пять человек погибли, еще пять получили ранения. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что после ракетного удара оккупанты по башне в Киеве было восстановлено цифровое вещание каналов.
Во время ракетного удара по Киевской телевышке погиб оператор канала "Киев. Live" Евгений Сакун.
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