Окупанти знищили нафтобазу у Львові (фото)

Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета окупантів, повністю зруйнована. Пожежу ліквідовували протягом усієї ночі.
Про це повідомляє голова Львівської ОДА Максим Козицький.
"Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку", - йдеться у повідомленні.
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Російські окупанти знищили 26 березня ракетою військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.
"На жаль, база догорає. Знищення великі. Без людських жертв, але база зруйнована повністю", – сказав він.