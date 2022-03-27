Оккупанты уничтожили нефтебазу во Львове (фото)

Полностью потушить огонь подразделениям ГСЧС удалось только 27 марта в 7 часов утра

Спасатели потушили пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета оккупантов, полностью разрушена. Пожар ликвидировали в течение всей ночи.

Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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"Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в течение всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра", – говорится в сообщении.

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Ракета оккупантов уничтожила нефтебазу в Ровенской области

Российские оккупанты уничтожили 26 марта ракетой военную нефтебазу вблизи города Дубно. Об этом глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил в эфире телеканала Эспрессо.

"К сожалению, база догорает. Уничтожения большие. Без человеческих жертв, но база разрушена полностью", – сказал он.

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