Оккупанты уничтожили нефтебазу во Львове (фото)

Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета оккупантов, полностью разрушена. Пожар ликвидировали в течение всей ночи.
Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в течение всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра", – говорится в сообщении.
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Ракета оккупантов уничтожила нефтебазу в Ровенской области
Российские оккупанты уничтожили 26 марта ракетой военную нефтебазу вблизи города Дубно. Об этом глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил в эфире телеканала Эспрессо.
"К сожалению, база догорает. Уничтожения большие. Без человеческих жертв, но база разрушена полностью", – сказал он.