Ракета окупантів влучила у нафтобазу на Рівненщині (оновлено)

Сьогодні були дві повітряні тривоги

/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу поблизу міста Дубно.

Про це повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Дві тривоги

За його словами, це сталося під час другої повітряної тривоги на Рівненщині.

"Під час першої збито безпілотник", — сказав він.

Затримка поїздів

Внаслідок пожежі через потрапляння ракети російських окупантів у нафтобазу в Дубно низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Це стосується насамперед поїздів:

Івано-Франківськ — Кременчук;

Львів — Полтава.

Час затримки — до 2 годин, але можливі оперативні зміни.

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Не перша пожежа на нафтобазі

За місяць війни російські окупанти обстріляли нафтобази мінімум у чотирьох містах України:

25 лютого внаслідок обстрілу Харкова спалахнула нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ) на проспекті Індустріальний.

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27 лютого російські окупанти обстріляли із ракет Васильків. Внаслідок вибуху там почалася пожежа на нафтобазі. У Мережі побоювалися, що інцидент міг стати екологічною катастрофою колосальних масштабів. 12 березня ситуація повторилася – після авіаудару знову спалахнула нафтобаза.

28 лютого військові РФ підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині.

3 березня через обстріл Чернігова спалахнули резервуари з дизельним пальним. Загальний обсяг цистерн із дизпаливом становив 5 тис. м куб.

Нагадаємо, окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста. Так, внаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значної шкоди об'єктам інфраструктури, а українські військові звільнили Тростянець у Сумській області. "Сьогодні" розповіли про головні новини за 26 березня.

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