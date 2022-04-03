Окупанти через Ізюм намагаються пробратися до Луганського напрямку – Жданов

Російські військові досі не можуть пробитися до Луганського напрямку, знищують міста, які знаходяться на цих рубежах

Жданов розповів, чому критично важливо утримати рубежі біля Ізюму / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові не залишають спроби оточити позиції ЗСУ на Луганському напрямку. Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

"Щодо Ізюма, тут ситуація дуже важка, тому що Ізюм є ключем до спроби оточення наших військ на Луганському напрямку. І тому утримання Ізюма для нас критично важливе, можливо, не самого міста Ізюм, а рубежів біля міста Ізюм", – сказав він.

Нагадаємо, що росіянам вдалося захопити Ізюм Харківської області завдяки чисельній перевазі та місцевим зрадникам.

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26 березня місцеві зрадники провели російських окупантів на південну частину міста. Через це були повністю заблоковані шляхи доставки гуманітарної допомоги до Ізюма та евакуації городян

Ситуація в Ізюмі