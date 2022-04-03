Оккупанты атакуют Одессу: начались взрывы и пожары

Российские агрессоры обстреляли объект критической инфраструктуры в городе

Оккупанты ударили ракетами по Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия сегодня утром, 3 апреля, нанесла ракетные удары по Одессе. Над городом несколько источников дыма и зарево пожара.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксированы пожары. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендовано закрыть окна", – говорится в сообщении.

Депутат городского совета Петр Обухов сказал, что ракетный удар нанесли по инфраструктурному объекту.

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Над городом виден сильный дым

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Украине нужны самолеты и ПВО

Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села. От постоянных бомбардировок погибают и страдают гражданские люди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Наибольшие наши потери сегодня – это люди. Обычные гражданские люди, погибающие и страдающие от постоянных бомбардировок, авиа- и ракетных ударов в украинских городах и селах" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что с первых дней войны украинцы обращались к НАТО с просьбой закрыть небо от бомб и вражеских самолетов.

"Этого не произошло, к большому сожалению. Но тогда дайте нам оружие, которое сможет помочь нам самим защитить свое небо. Дайте нам самолеты, ПВО", – сказал Зеленский.

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