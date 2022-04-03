Окупанти атакують Одесу: почалися вибухи та пожежі

Російські агресори обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у місті

Окупанти вдарили ракетами по Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія сьогодні вранці, 3 квітня, завдала ракетних ударів по Одесі. Над містом кілька джерел диму та заграва пожежі.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"Одесу атакували з повітря. В деяких районах зафіксовані пожежі.Частину ракет збито ППО. Рекомендовано закрити вікна", – йдеться у повідомленні.

Депутат міської ради Петро Обухов сказав, що ракетний удар завдали по інфраструктурному об'єкту.

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Над містом видно сильний дим

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Україні потрібні літаки та ППО

Україна потребує у системах протиповітряної оборони , тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати міста та села. Від постійних бомбардувань гинуть та страждають громадянські люди. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті. La Repubblica.

"Найбільші наші втрати сьогодні – це люди. Звичайні громадянські люди, які гинуть і страждають від постійних бомбардувань, авіа- та ракетних ударів в українських містах та селах" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що з перших днів війни українці зверталися до НАТО із проханням закрити небо від бомб та ворожих літаків.

"Цього не сталося, на превеликий жаль. Але тоді дайте нам зброю, яка зможе допомогти нам самим захистити своє небо. Дайте нам літаки, ППО", – сказав Зеленський.

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