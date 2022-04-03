Работа украинской системы ПВО представляет серьезную проблему для России – британская разведка

Несмотря на все усилия РФ, украинские силы ПВО по-прежнему создают серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.
Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании.
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По информации британской разведки в последнюю неделю наблюдалась концентрация действий российской авиации в направлении юго-востока Украины. Неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом.
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Это, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов. Полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине.
Украине нужны самолеты и ПВО
Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села. От постоянных бомбардировок погибают и страдают гражданские люди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Наибольшие наши потери сегодня – это люди. Обычные гражданские люди, погибающие и страдающие от постоянных бомбардировок, авиа- и ракетных ударов в украинских городах и селах" , – сказал Зеленский.
Он отметил, что с первых дней войны украинцы обращались к НАТО с просьбой закрыть небо от бомб и вражеских самолетов.
"Этого не произошло, к большому сожалению. Но тогда дайте нам оружие, которое сможет помочь нам самим защитить свое небо. Дайте нам самолеты, ПВО", – сказал Зеленский.
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