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Обречены быть мародерами. Журналист РФ объяснил поведение оккупантов в Украине

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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13 мая, 21:11
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Майкл Наки заявил, что российская армия является абсолютно халатной
Журналист попытался понять, что происходит у оккупантов в голове.
Журналист попытался понять, что происходит у оккупантов в голове. / Фото: Коллаж: Сегодня

В основном российские оккупанты, воюющие в Украине, – это люди из самых отдаленных и бедных районов России. И когда у них в руках оказывается автомат, они могут мнить себя людьми, у которых есть власть распоряжаться чужой жизнью.

Об этом рассказал российский блогер и журналист Майкл Наки в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Халатная армия

Среди прочего журналист попытался понять, что происходит у оккупантов в голове. По его словам, это максимально закомплексованные люди, которые какой-то успех и перспективы видят только по телевизору.

"Что такое автомат в руках? Это власть. Причем не просто власть, а высшая власть, которая существует на свете, – власть распоряжаться чужой жизнью. Это буквально высшая точка вашего давления на других людей. И люди, которые держат эти автоматы – российские военные, – это люди из самых отдаленных и бедных регионов... Это Дагестан, Тува, очень депрессивные и бедные регионы... Они не видят ничего вокруг, у них нет денег, социальных лифтов, образования и воспитания – и они идут в армию", – рассказал он.

Дальше этих людей отправляют в другую страну – в города, которые успешнее:

"Почему стиралки и остальное? Потому что нет этого всего в Туве у тех людей, которых вербуют в армию. И в этот момент этот закомплексованный человек с низа иерархической лестницы, в которой находился, за секунду перепрыгивает на ее вершину – по возможности распоряжаться чужой жизнью. И тут, конечно, у него срывает башню. Поэтому в любой хорошей армии мира есть строгая дисциплина. И поэтому любое проявление необоснованной жестокости, неуставное поведение, в том числе на поле боя, жестко пресекается, чтобы этот демон не вышел на свободу".

Также Майкл Наки заявил, что российская армия – это абсолютно халатная армия без дисциплины и выучки, где всередине унижение продолжается, где не считают солдата за человека. В итоге получается, что этот человек без выучки, принципов, серьезных мозгов, образования попадает в ситуацию, где его никто не контролирует и никаким образом не останавливает.

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"Науськивают ли командиры? Я думаю, что да. Потому что известны случаи. Солдаты сообщают, что особенно после первого месяца войны возникли "5-минутки ненависти" практически регулярные, когда им рассказывают, что вот, "там нацисты убивают ваших братьев, идите, покажите им всем", – рассказал журналист.

По его словам, в совокупности возникают три причины поведения оккупантов:

  • люди абсолютно закомплексованные, ничтожные, которые дорываются до власти;
  • отсутствие каких-либо ограничений со стороны офицерского состава;
  • политическое науськивание, которое идет не только от офицеров, но и из телевизора, со слов Путина.

"В итоге мы видим, что это чудовищное военное преступление (в Буче – ред.) – это не единичный случай, а масштабная проблема. Хотя это невозможно описать – нет подходящего слова", – заявил Наки.

Это приведет, как отметил журналист, к двум последствиям:

  • очень долгое время этот будет оставаться с Россией ее клеймом – клеймом позора и бесчестия;
  • человек, который за этим наблюдает в России и ассоциирует себя с Путиным и его режимом, оправдывая это, навсегда или на долгое время загоняет себя в ловушку, когда должен будет оправдывать любую подлость, потому что "после этого признаться, что ты ошибался, очень сложно".

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Напомним, Daily Mail написало, что кадыровцы расстреливали российских оккупантов в "полевом госпитале" и устроили пыточную камеру под Бучей, где были расстреляны мирные жители.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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